„PÄEVAKORD“ | Riigikogus kehtigu ametiautodega samad reeglid, mis eraettevõtetes

Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant märkis, et rIigikogu aseesimees Toomas Kivimägi heitis kohtule ette, et kohus on aravõitu ja otsustas mitte kaalutleda seaduse mõtte kõrval Repinskile ette heidetud tegusid. „Aga kohus saab lähtuda seadusest. Kui selle järgi ei saa öelda, et miski on rikkumine, siis nii on,“ ütles ta.

Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja arvates on Kivimägi silmakirjalik – parlamendil on olnud aastakümneid aega seaduseid korda teha. „Aga probleem on, et riigikogu liikmel ei ole mundriau. Rikkujad ei satu oma kolleegide pahameele alla. Seda suhtumist ei ole,“ möönis ta.

„Eraldi tahan rõhutada, et riigikogu liikmed võtku õppust sellest, mis reeglid on kehtestatud eraettevõtetele,“ märkis RIikoja. „Miks riigikogu liige ei võiks pidada sõidupäevikut nii nagu see eraettevõtluses käib?“

„Päevakorras“ veel:

Madison läks ikkagi Keskerakonda. Miks küll?

Probleemid Vene õigeusukirikuga

Pakosta lähetuste valideerimine lobiorganisatsioonis

Eesti-Vene piir ja Hindreku kogemus Soomest

Taskuhäälingusaade „Päevakord" on iganädalane Delfi Meedia ajakirjanike Greete Lehepuu (Eesti Ekspress), Urmas Jaaganti (Eesti Ekspress) ja Hindrek Riikoja (Maaleht) arvamussaade, milles analüüsitakse mööduva nädala põletavamaid poliitilisi ja ühiskondlikke jututeemasid.