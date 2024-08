Vormsi saare volikogu vahetas välja vallavanema

Umbusaldamise poolt hääletanud Avatud Vormsi liige Jaak Kaabel ütles, et volikogu ja vallavanema vahel oli seoses uue üldplaneeringu koostamisega kuude pikkune ummikseis. Jõgeva sõnul ei saa ta aga võtta umbusaldajate süüdistusi tõsiselt, sest üldplaneeringu koostamine on alles pooleli.

Enne istungi andis seltskond vormsilasi volikogule üle 138 allkirja Maris Jõgeva toetuseks. „Leidsime, et need põhjendused on alusetud ja otsitud, mida umbusaldusavalduses on välja toodud. Vallavanem on käitunud väga demokraatlikult ja mitte valinud pooli,“ lausus üks toetusallkirjade kogujatest, Madli Paulus.