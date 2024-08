VIDEO | India peaminister külastas Ukrainat, juttu tuli ka teadus- ja sõjanduskoostööst

Külastus tuleb vaid paar nädalat peale Modi külastust Venemaale. Tema visiidi ajal ründasid Vene väed rakettidega Kiievit, sealhulgas lastehaiglat, mida Modi mainis ka Vene presidendi Vladimir Putiniga kohtudes. „Olgu see sõda, konflikt või terrorirünnak, igaüks, kes usub inimlikkusesse on häiritud elude kaotusest,“ ütles Modi. „Aga isegi siis, alati kui süütuid lapsi tapetakse, tilgub süda verd ja see valu on vägagi õudne.“