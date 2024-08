FOTOD | Tallinnas Maarjamäel mälestati totalitaarsete režiimide ohvreid

„Euroopa Parlament on otsustanud, et tänane päev on totalitarismi kuritegude mälestamise päev. 15 aastat tagasi sai selle otsusega ajalukku tõmmatud joon millega tähistati ühe ebameeldiva ajastu moraalset lõppu ning algas uus tõerääkimise ajastu. Meie tänu täna kuulub inimestele, kes MRP ja selle salaprotokollide avalikustamisega panid kaalule oma elu ja vabaduse,“ ütles justiits- ja digiminister Liisa- Ly Pakosta.