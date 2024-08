Simple Session - Eesti visiitkaart ekstreemspordimaailmas

Mis tegi ühest taaralinna rulapargi sündmusest sellise, mille kohta levis sõna ilma igasuguse sotsiaalmeedia ja mobiilse internetita? - Oli aeg, mil inimesed kohtusid näost näkku, mobiiltelefone kasutati helistamiseks, SMSide saatmiseks ja ussimänguks. Aga midagi uut oli õhus - progressiivsed linnanoored olid mõned napid aastad avastanud uusi alasid - BMX-trikirattaid, lumelauasõit trendis nii läänes kui Lõuna-Eesti kuplite vahel ja siin-seal kerkis algelisi vineerist rulaparke . Mainitud sõpruskonna eestvedamisel oli äsja valmis saanud ka Tartu Tähtvere rulapark ning Simple Sessioni ametlik ajalugu sai alata. Aeg oli õige, tänavaspordi entusiastidel silmad põlesid peas ja kahe ala peale oli piisavalt harrastajaid, et võistelda ja väliskülalisigi kutsuda.

Neli esimest Simple Sessionit toimusid Tartu sumedas suves lageda taeva all. Igal aastal tuli juurde nii osaleda soovijaid kui pealtvaatajaid, üha rohkem ka maailmakuulsaid sõitjaid. Simple Sessioni nimi jõudis aastate jooksul olla nii Simpel kui ka Pop Session , aga sündmuse atmosfäär, peod, melu ja tase jäid püsima.

Korraldajad olid vahepeal pealinna kolinud ning valmis katsetama ürituse suuremat formaati - 2004. aastal toodi rula- ja BMX-i festival Saku Suurhalli ning see toimus talvel. Sündmuse kasvades saadi 2007. aastal punti ka tuntud rulapargi disainer, ameeriklane Nate Wessel . Ja ekstreemspordimaailma kuulsuseid hakkas muudkui Eesti vahet voorima.

Kõik, kes oma jala südatalvel Saku Suurhalli Simple Sessionile tõstsid, olid vaimustunud - täismaja, tuhanded kaasaelajad, tohutu elevus ja kõrge energiatase keset lumehangesid ja pilkast pimedust. Sõitjad kiitsid ja pealtvaatajad ei mahtunud uksest sisse. Simple Session kasvas nii suureks, et mõnel aastal tehti lisaks talvisele siseüritusele ka suvine keika kas Tallinnas, Helsingis või Riias . Ülekannete ja meedia vahendusel jõudis Eesti ekstreemspordi lipulaev sadade miljonite silmapaarideni üle kogu maailma.

2020. aastal kirjutas mainekas BMX-ajakiri Dig BMX, et Simple Session on kasvanud maailma üheks suuremaks ja paremaks BMX-sündmuseks. Vahepeal on läinud 24 aastat ja Simple Sessioni rula- ja BMX-võistlus pole veel kordagi ära jäänud.