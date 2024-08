Kadõrov kinnitas lojaalsust. Putin sõitis Tšetšeeniasse, mitte Kurski oblastisse

Kurski oblasti juhi kohusetäitja Aleksei Smirnov teatas, et piiriäärsetelt territooriumidelt on evakueeritud 133 000 inimest. Samal päeval külastas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Ukraina Sumõ oblastit, mis piirneb alates 6. augustist hõivatud Venemaa Kurski oblasti territooriumiga. Nendele sündmustele eelnesid Putini paljude aastate järel esimene sümboolne reis Põhja-Kaukaasiasse ja uued ametissenimetamised Venemaa sõjalises juhtkonnas. Suutmata peatada Ukraina relvajõudude pealetungi Kurski oblastis püüab Venemaa näidata, et valitseb olukorda.