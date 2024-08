ERISAADE | Helga Kalm: Kamala Harrise kampaania algus on väga hästi õnnestunud

Kalmi sõnul rääkis Harris ka välis- ja kaitsepoliitikast küllaltki jõuliselt, muuhulgas lubades toetada Ukrainat ja NATO liitlasi. „Iisraeli ja Palestiina küsimuses oli tema sõnum tasakaalustatud, tasakaalustatuma, kui mõned teised demokraadid,“ rääkis ekspert. Viimase all pidas ta silmas seda, et Harris toetab endiselt Iisraeli relvadega varustamist, aga samas ka palestiinlaste õigust enesemääramisele ja õnnelikule ning vabale elule. „Aplaus saalist oli mõlema kommentaari ajal tugev ning keegi ei seganud vahele,“ rääkis Kalm viitega teiste poliitikute kõnedele.

Demokraatide ümbersünd pärast Bideni toetuse varingu algust ja Trumpi atendaadikatset on olnud väga õnnestunud, arvas Helga Kalm. „Isegi enne debatifopaad olid inimesed tüdinud sellest, et sul on jälle samad valged vanad mehed samade sõnumitega. Need valimised ei tekitanud inimestes elevust. Ameerika valimised on ikka lootuse ja tegutsemisega seotud. Energilisemad, kui meil Eestis mõnikord,“ lausus ta.