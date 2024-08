ERK-i esimees Silver Kuusik: loomulikult ootasime, et Madison liituks hoopis meiega

Kuusiku jutust võis mõista, et Madisoni liitumine Keskerakonnaga oli mõnest küljest üllatav. „Minu jaoks oli selge, et Madison liberaalidega ei liitu,“ ütles ta. Tema sõnul oli ootuspärane, et Madison mingil hetkel uut erakonda valima hakkab ning tema nägi, et see saab olema mõni konservatiivsem erakond.