Gruusia peaminister: opositsioonierakonna keelustamine on demokraatlik protsess

Kobahhidze seletas, et kui on olemas kõik „õiguslikud alused“, peab see demokraatlikus riigis juhtuma. Kobahhidze väitis, et Ukrainas ja Moldovas keelatakse erakondi „üksteise järel“ ja Euroopa Liit peab seda positiivseks.

„Saakašvili režiim ei ole Gruusia riik. Seetõttu räägime me Saakašvili režiimi kohtuprotsessist ja see protsess ei ähvarda mingil viisil meie rahvuslikke huve, mis peaks olema selge kõigile. Mis puutub ebaseadusliku, põhiseadusevastase erakonna keelustamisse, siis see on normaalne demokraatlik protseduur. Kui kõik õiguslikud alused on olemas, peab see demokraatlikus riigis nii olema. Te teate ka, et Ukrainas ja Moldovas keelatakse erakondi üksteise järel ja see on saanud väga positiivseid hinnanguid, kaasa arvatud Euroopa Liidu poolt. See on demokraatlik protsess, kui erakond tekitab probleeme riigi rahvuslikele huvidele, kui erakond on sisuliselt põhiseadusevastane ja ebademokraatlik. Loomulikult on sellise erakonna keelustamine riigi ülesanne maa ja demokraatliku süsteemi ees,“ lausus Kobahhidze.