Tondiraba huvikoolis kahtlustatakse pereliikmetega seotud võltslepingute sõlmimist ja emapuhkuse rahaga sahkerdamist

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ( Reformierakond ) sõnul tegi ta kolmapäeval ettepaneku, et alustada auditeerimist. „Need on väga tõsised süüdistused. Tallinna linn peab olema läbipaistvalt juhitud,“ sõnas Pere ja lisas, et esmalt tuleb veenduda, kas kahtlused osutuvad tõeks või jäävad tõendite puudumisel muret tekitavaks kuulujutuks.

Hariduse valdkonna abilinnapea Aleksei Jašini (Eesti 200) sõnul pole see esimene kord, kui Tondiraba huvikooliga seotult keegi kaudselt vihjab, et midagi on valesti. „Seda on haridusamet koos sisekontrolliga kontrollinud, aga midagi pole tuvastatud,“ tõdes ta.