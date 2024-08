Väikekoolide sulgemise plaani esimesed viljad: õppetöö lõpetab esialgu viis gümnaasiumi

Veebruaris kirjutas Eesti Päevaleht, et haridus- ja teadusministeerium koostas nimekirja alla 100 õpilasega gümnaasiumidest, et alustada omavalitsustega läbirääkimisi nendesse vastuvõtt lõpetada. Esimesena võeti ette alla 40 õpilasega gümnaasiumid, mida on Eestis kokku 14.