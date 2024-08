Marina Kaljurand Madisoni liitumisest Keskerakonnaga: Jana Toom peab tagasi tõmbama või vait jääma, ilmselt läheb Keskerakond Madisoni teed

„Muidugi oli ootamatu. Maailmavaateliselt oli see mulle täiesti arusaamatu, ju siis seal on mingid muud huvid. Ootame ja vaatame, millised saavad olema tema isiklikud arengud selles erakonnas,“ kommenteeris Kaljurand eilset uudist.

Eesti-siseselt kujutaks Kaljurand ette, et Madison ja Toom ühes parteis oleks, kuna inimestel võib ikka arvamustes erinevusi olla, kuid ta arvab, et Euroopa Parlamendis läheks olukord keeruliseks. „Eelmises koosseisus pidin kaitsma Eesti riiki selle eest, kuidas Jana Toom kaitses vene kodanikke ja olles seda ise kõrvalt näinud, siis ma ei kujuta ette, kuidas need kaks inimest saavad moodustada delegatsiooni. Nad hakkavad ju kohe üksteisele vastu rääkima,“ rääkis ta.