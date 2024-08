VIDEO | Kamala Harris: presidendina seisan ma tugevalt Ukraina ja meie NATO liitlaste kõrval

Demokraatide suurkogu lõpetuseks Chicagos tormilise aplausi saatel lavale astumise järel väitis Harris, et tema isiklik elulugu ja prokuröri taust teevad temast unikaalselt sobiva inimese ameeriklaste huvide kaitsmiseks Trumpi vastu, kellel on Harrise sõnul meeles ainult iseenda huvid, vahendab Associated Press.