VIDEO | Ukraina lasi Kertši väina sadamas põhja Vene raudteeparvlaeva 30 kütusevaguniga

Vene võimud nimetasid seda alguses „Kiievi režiimi terroriakti katseks“. Hiljem teatas operatiivstaap aga, et parvlaev läks saadud kahjustuste tõttu põhja. Tulekahju kustutamiseks kaasati tuletõrjerong ja veel 34 ühikut tehnikat. Temrjuki rajooni juhi Fjodor Babenkovi sõnul oli parvlaeval 30 kütusetsisterni, vahendab Meduza.

„Olukord Kavkazi meresadamas on operatiiv- ja jõuteenistuste kontrolli all. Informatsiooni kannatanute kohta praegu täpsustatakse,“ tsiteeris TASS Venemaa transpordiministeeriumi avaldust. Transpordiministeerium kinnitas, et kõik sadama töötajad evakueeriti. Liiklus Krimmi sillal peatati umbes tunniks.