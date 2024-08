FBI otsis USA-s läbi kahe Vene meedia jaoks töötanud poliitikaeksperdi kodud

7. augustil alanud uurimiste käigus otsis FBI läbi kahe prominentse poliitikategelase kodud, kes on töötanud Vene meedia jaoks. Üks neist oli USA sõjandusanalüütik Scott Ritter, kes on endine ÜRO relvainspektor Iraagis. Teine oli Nõukogude Liidus sündinud poliitikaekspert Dmitri K. Simes, kes emigreerus USAsse 1973. aastal ning on tegutsenud ka poliitikas. Hetkel on Simes jutusaatejuht Venemaal, ning elab vaheldumisi kahes riigis.