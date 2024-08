Ringkonnakohus saatis Tervise Paradiisi uppumisjuhtumi tagasi maakohtusse

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olgerd Petersell ütles, et prokuratuur ei nõustunud Pärnu maakohtu seisukohaga juriidilise isiku vastutuse osas ja sellest tuleneva otsusega saata süüdistusakt tagasi prokuratuuri. Ta tõi välja, et 2. juulil vaidlustati maakohtu otsus ringkonnakohtus.

Petersell selgitas, et kokkuvõtvalt ei leidnud ringkonnakohus süüdistusaktis OÜ-i Tervise Paradiis teokirjelduse osas puuduseid, mille järgi oleks selge, et juriidilise isiku tegu ei saa vastata kuriteokoosseisule. „Ringkonnakohtu sõnul on süüdistusaktis välja toodud, millistele faktilistele asjaoludele tuginedes leiab prokuratuur, et valveinstruktorite töö eest vastutanud töötaja oli OÜ Tervise Paradiis pädev esindaja, kes pani teo toime juriidilise isiku huvides. Ringkonnakohtu hinnangul on süüdistuses esitatud väidete tõendamine tulevase kohtumenetluse küsimus.“