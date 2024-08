Presidendi kantselei kaalub Keskerakonna asutajaliikmelt riikliku teenemärgi äravõtmist

Forte kirjutas mõne nädala eest, et Elmar Geinel on õnnestunud aastakümneid varjata nii oma koduerakonna kui riigiasutuste eest asjaolu, et tal puudub Eesti kodakondsus. Eesti erakondade liikmed tohivad seaduse kohaselt olla aga vaid Eesti kodanikud.