Haridusminister Kristina Kallas vastuseks Kersti Kaljulaidi kriitikale: mitte keegi ei saa öelda, et neid tegevusi pole vaja

Kersti Kaljulaid sõnas 20. augustil Kadioru roosiaias Delfile, et kui Eesti riik tegi oma esimest säästueelarvet, mäletab ta, kuidas haridusministeeriumis oli 150 ametnikku ja toona polnud tunnet, et riik oleks haridussfääris vähe juhitud. „Täna ei ole meil ministeeriumis ametnikke väga palju rohkem, neid on seal endiselt alla 200, aga meil on terve Harno, kus on sadade kaupa inimesi. Ehk et minu soovitus valitsusele on, et lõpetame mingisugused tegevused, milleta me varem saime hakkama,“ lausus Kaljulaid.