„Kohalikud venelased kaebavad, et pärast SBU ja Ukraina relvajõudude erioperatsioonide jõudude droonirünnakut näeb nende sõjaväelennuväli välja nagu kaadrid apokalüpsise filmist,“ ütles SBU allikas, kelle sõnul kulgeb „sõjaline erioperatsiooni“ plaani järgi, mistõttu kuulsid kohalikud elanikud kogu öö ja hommiku, kuidas plahvatavad laod planeerivate pommide, lahingkomplektide ja kütusega. Lennuvälja kohal on musta suitsu sambad ja kõlavad plahvatused.

Loo alguses olevas videos, mille avaldasid Vene Telegrami kanalid, on näha tulekahju lennuväljal ja kuulda plahvatusi. Taustal räägib mehehääl, et kõik põleb ja lendab õhku ning et see on tõsine tragöödia.