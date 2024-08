Kodune pistik või laadimisjaam: milline elektriauto laadimisviis säästab rohkem aega ja raha?

Leedu Enefiti erakliendivaldkonna juhi Julius Areška sõnul on inimestel jätkuvalt eelarvamusi ja kartusi, mis lükkavad elektriauto ostmist edasi. Näiteks muretsetakse, kus autot laadida ja kui kaua selleks aega kulub.

Kodune pistikupesa on soodne, kuid hoiab elektrisüsteemi pikka aega koormuse all

„Elektriautode laadimine otse pistikust on tehniliselt võimalik, kuid praktikas väga ebaefektiivne. Olenevalt autoaku mahust võtab selline laadimine vähemalt 20 tundi. Ükskõik, kui harva autot kasutame, ei soovi me tõenäoliselt leppida terve ööpäev kestva laadimisega,“ ütles Areška.

Veelgi olulisem on kindlaks teha, kas kodune elektrisüsteem peab sellisele koormusele vastu. „Laadimine kasutab kogu olemasolevat energiat, mille tõttu on elektriliin pikka aega suure koormuse all. Kui kodune elektrisüsteem koormusele vastu ei pea, võib elektriauto laadimine päädida tulekahjuga,“ märkis ekspert.

Laadimisjaam pakub kiirust ja ohutumat laadimist

Spetsiaalsed laadimisjaamad võivad lahendada nii laadimise kiiruse kui ka ohutuse probleemid. Erakliendi jaoks on tavapärane valik 11 kW või 22 kW võimsusega seade. Laadimiskiiruse arvutamiseks tuleb jagada autoaku mahutavus laadimisvõimsusega. See tähendab, et 60 kWh akuga elektriautol, näiteks Volkswagen ID.4, saab 22 kW jaama puhul laadida tühja aku täielikult täis umbes 3 tunniga ja 11 kW jaama puhul veidi rohkem kui 5 tunniga.

Laadijat saab väljaostmise asemel ka rentida.

Seinale paigaldatavad laadimisjaamad on tavaliselt ruumisäästlikud ning neil on ülepinge- ja ülevoolukaitsmed. Kui aku on täis laetud, lõpetab laadija ise automaatselt laadimise, seega võib auto rahuliku südamega ööseks laadima jätta.

Päikeseelektrijaama puhul tasub autot laadida just päeval, sest siis on võimalik kasutada reaalajas toodetud elektrit.

Nutikas rakendus laeb akut kõige soodsamatel tundidel