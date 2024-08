VIDEO | „Sanja, gaas põhja! Mahuti lendas õhku!“ Vene tuletõrjujad põgenevad Rostovi oblastis viiendat päeva põlevast naftabaasist

Oblasti kuberner Vassili Golubev ütles rünnakupäeval, et kõik droonid tulistati alla, aga tükid kukkusid tööstusladude territooriumile, mistõttu süttis diiselkütus, vahendab Meduza.

Viimastel andmetel on kustutustöödel viga saanud 47 tuletõrjujat, kellest 15 on haiglasse viidud, teatas täna hommikul TASS meditsiiniteenistustele viidates. Rostovi väljaanne 161.ru teatab aga viitega oblastivalitsusele 49 kannatada saanud päästjast.

19. augustil teatati, et kannata sai 18 päästjat ja 21. augustil, et 42. Seitse viidi raskes seisundis eriolukordade ministeeriumi haiglasse Peterburis ja kaks inimest on erakorralise meditsiini osakonnas, teatas venekeelne BBC.