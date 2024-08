Tuuli Rand: lemmiklooma kindlustamine on andnud mulle tõelise meelerahu

Saame kõigepealt teie lemmikuga tuttavaks. Mis loom teil kodus on?

Kodus on mind ootamas viieaastane kuldne retriiver Zoe.

Millal te lemmikloomakindlustust kasutama hakkasite ja mis ajendas selle kasuks otsustama?

Eelmisel aastal hakkasin kasutama If Kindlustust, sest mind vaevas mure, mis aina sagedamini mõttesse tuli: „Mis siis, kui Zoega peaks midagi juhtuma?“ See sisemine tunne ei andnud rahu ja kui kuulsin paarilt inimeselt häid sõnu Ifi lemmikloomakindlustuse kohta, sai otsus tehtud kiirelt ja kindlalt.

Milliseid kriteeriume te kindlustuse valimisel arvestasite?

Nagu juba mainisin, kuulsin mitmelt inimeselt nende suurepärastest kogemustest If Kindlustusega, mis muutis minu otsuse väga lihtsaks. Lisaks on If mulle alati jätnud usaldusväärse mulje ja olen ka varasemalt kasutanud nende muid kindlustusteenuseid.

Kas lemmikloomakindlustust on olnud tarvis ka kasutada? Palun kirjeldage oma kogemust.

Aasta alguses tabas Zoet ootamatu terviseprobleem. Koeraga koos elades õpid teda nii hästi tundma, et oskad märgata ka väiksemaid muutusi tema käitumises, isegi kui ta ei saa sõnadega oma vaevusi väljendada. Märkasin, et midagi oli valesti – ta üritas oksendada, kuid tulutult, samas oli loid ja õnnetu. Kiirabisse jõudes tehti talle kohe röntgen, mis paljastas, et ta oli sulava lume alt saanud kätte midagi, mis ei olnud tema seedimisele sugugi hea. Järgmisel päeval suunati meid ultrahelisse, kus kinnitati diagnoos. Kirjutati välja vajalikud ravimid ja õnneks sai kõik korda, kuid ravikulud ulatusid ligi tuhande euroni. Õnneks olin Zoet kindlustanud If Kindlustuses, mis vabastas suurest finantsmurest. Kuigi pidin algselt kulud ise katma, sain enamiku rahast tagasi ja Zoe paranes kiiresti. Soovitan soojalt oma lemmikloom kindlustada, et olla ootamatusteks valmis!

Kuidas on lemmikloomakindlustuse olemasolu mõjutanud teie ja Zoe igapäevaelu? Kas tunnete, et kindlustus annab teile meelerahu?