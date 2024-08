Zelenskõi: Ukraina väed võtsid Kurski oblastis oma kontrolli alla veel ühe asula

Zelenskõi teatas Facebookis, et külastas Sumõ oblasti piiriäärset piirkonda ning pidas nõu Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja Sumõ oblasti sõjaadministratsiooni juhiga.

„Ülemjuhataja kandis ette operatiivolukorrast kõigis aktiivse tegevuse piirkondades ja täpsemalt rinde kõige rängematest suundadest. Ta teatas sammudest kaitse tugevdamiseks Toretski ja Pokrovski suunal. Kurski oblasti teatud rajoonides on Ukraina kontrolli all veel üks asula ja on täiendatud vahetusfondi,“ teatas Zelenskõi.