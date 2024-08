Paganlikul Pärimusööl põimuvad pärimus, müstika, muusika ja tants

Tuleteater ja SüdaÖÖpidu – pidu hiliste öötundideni

Ligipääsetavus ja kogukonna kaasamine – kõik on oodatud osalema ja kaasa lööma

Paganlik PärimusÖÖ seab esikohale kõigi külastajate heaolu. Esmakordselt Võrumaa teatriajaloos pakub lavastus Eesti viipekeelset tõlget, tagades, et ka kuulmispuudega inimesed saavad etendusest täiel rinnal osa. Lisaks toimub pool tundi enne etenduse algust kostüümide kompimistutvustus pimedatele ja vaegnägijatele. Kubija laululaval on asfalteeritud kergliiklustee, mis võimaldab ligipääsu ka ratastooli ja lapsevankriga külastajatele. „Lisaks ligipääsetavuse tagamisele on meie jaoks väga oluline ka kogukonna kaasamine ning jätkusuutlikkus läbi taaskasutuse,“ jagas mõtteid peagi toimuvast sündmusest Paganliku PärimusÖÖ projektijuht Kristi Vals. Projekt on välja kuulutanud otsingu harrastusnäitlejate leidmiseks ja meeskonnaga oodatakse liituma vabatahtlikke, kes soovivad saada suursündmuse korraldamise kogemust. Projektijuht räägib, et palju elevust tekitas üleskutse anda uus elu tumedatele kinnastele, nokamütsidele, kootud mütsidele ning vanadele mootorrattakiivritele, et neid kasutada lavakostüümide ja rekvisiitidena.