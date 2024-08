Mida arvavad poliitikud Madisoni liitumisest Keskerakonnaga? Toom: muidugi meil on vastuolusid, aga mahume kindlasti ühte erakonda

Isamaa liikme ja kunagise keskerakondlase Jüri Ratase sõnul ei olnud Madisoni liitumine Keskerakonnaga sugugi üllatus. „Kes natukenegi poliitikat jälgib, siis need teemad on olnud õhus juba poolteist kuud,“ sõnas ta.

Ratase sõnul on poliitiku jaoks kõige olulisem toetus ühiskonnas ja Eesti inimeste mõistmine. Ta andis mõista, et see toetus võib Madisonil nüüd kaduda. „Madisoni viimaste valimiste resultaat peale tänast otsust tuleb jagada suurema numbriga kui kaks või kolm,“ sõnas Ratas.