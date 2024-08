VIDEOD | Keskerakonna eesmärk on kukutada oravad troonilt. Erakonna uusim liige Jaak Madison: alustame erakonna kuvandi muutmisest

Kuigi Keskerakonnast on lahkunud mitmeid tipp-poliitikuid, usuvad nii erakonna esimees Mihhail Kõlvart kui värskeim partei liige Jaak Madison, et Keskerakonnal on siiski olemas suur kasvupotentsiaal. Ühine eesmärk on tõugata 2027. aasta riigikogu valimistel koostöös teiste opositsioonierakondadega Reformierakond opositsiooni.