Bideni-igatsuses vaevlev Donald Trump ei suuda end kokku võtta

Viimased nädalad on üha selgemalt näidanud, et vabariiklaste presidendikandidaat ei tea enam, mida teha, ning teda ärritab temast noorem ja energilisem rivaal. Trumpi kampaania näib viimasel ajal koosnevat suuresti ainult solvangutest, vana vimma üles kaevamisest ja vandenõuteooriatest. Samal ajal anuvad kaalukad vabariiklased ja Trumpi liitlased avalikult oma kandidaati, et ta muudaks retoorikat ja keskenduks tegelikele probleemidele, mitte isiklikele rünnakutele. Kuid Trump pole neid seni kuulda võtnud.