Gruusia opositsiooniliidri sõnul on riik teel putinismi

„Saades põhiseadusliku enamuse, algatame me õigusliku protsessi, mille tulemus on Ühinenud Rahvusliku Liikumise ja kõigi selle satelliit- või järglaserakondade põhiseadusevastaseks kuulutamine,“ öeldakse Gruusia Unistuse avalduses. Miljardär Bidzina Ivanišvili juhitav valitsuserakond süüdistab oponente kokkumängus lääneriikidega, et avada „teine rinne“ Venemaa vastu.