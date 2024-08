GALERII PROOVIST | Tõnu Kaljuste juhatab kultuuripealinnas Eesti ja Taani tippkollektiive

Kahe omanäolise kollektiivi koostöös avastatakse koos suurmeistrite – Arvo Pärdi ja Georg Friedrich Händeli – loomingu uusi tahke. Inimhääle ja loodusmaterjalidest vanamuusika pillide kooslus on üks põliseid viise muusika esitamiseks. Kavas olevaid Pärdi teoseid interpreteerib CoCo ajastu pillidel esmakordselt, mis loob uudseid võimalusi helilooja sügava ja mitmekihilise loomingu tõlgendamiseks. Ka Arvo Pärdi varasemad tintinnabuli stiilis teosed on loodud samuti ajastupillide kõlale mõeldes. Pärdi muusikale sekundeerib barokiajastu suurkuju Händeli särav looming.

Aastakümnete jooksul on Tõnu Kaljuste Eesti Filharmoonia Kammerkoorist kujundanud kõrgetasemelise isikupärase, unikaalse kõlaga koori, kes on hinnatud nii Eestis kui rahvusvahelises muusikaelus. Tema eestvedamisel said alguse mitu muusikaajalugu kujundavat koostööd heliloojate Veljo Tormise ja Arvo Pärdiga, kelle loomingut on ta tutvustatud näiteks sellistes mainekates saalides, nagu Carnegie Hall, Washingtoni Kennedy Keskus, Sydney Ooperimaja, Pariisi Filharmoonia, Hamburgi Elbphilharmonie jm.

Ajalukku minev saavutus on 2014 Grammy-võit parima kooriesituse kategoorias Arvo Pärdi teose „Aadama itk“ eest. Tema salvestisi on korduvalt esitatud Grammy plaadiauhindade nominendiks. Kaljuste on teinud koostööd plaadistusstuudiotega ECM Records, Virgin Classic, BIS ja Caprice Records. Kaljuste plaadid on võitnud ka mitmeid teisi auhindu: Cannes Classical Award (1999), Diapason d’Or (2000), Edison Prize (2000), Classic Brit Award (2003), Prix Caecilia (2023). Ta on Tallinna Kammerorkestri asutaja (1993) ning aastatel 2022–2024 Tallinna Filharmoonia, Tallinna Kammerorkestri ja Birgitta Festivali kunstiline juht.