Iltalehti: Soome kaitseks moodustatakse soomustatud NATO brigaad staabiga Mikkelis

NATO ja julgeolekupoliitilised allikad ütlesid Iltalehtile, et NATO ja Soome teavitavad Mikkeli staabi tegevuse kohta avalikult lähinädalatel ehk sügise alguses. Otsused on aga juba tehtud.

Iltalehti kirjutab, et Soome kaitseks moodustatakse parajasti soomustatud NATO brigaadi, mille relvastus ladustatakse Soome. Osa brigaadi sõduritest hakkab alaliselt Soomes paiknema. Tegemist on niinimetatud FLF-kohaolekuga (Forward Land Forces – ettenihutatud maajõud).

Soome kaitseväes ja riigi juhtkonnas on jõutud otsusele, et Soome vajab ennetava heidutuse tugevdamiseks NATO riikide sõdurite kohalolu Soome pinnal. Edaspidi on kogu aeg kohal NATO brigaadi ohvitsere, relvi valvavaid ja hooldavaid sõdureid ning logistika eest vastutavaid sõdureid.