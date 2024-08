Ühenduse Res Publica pärand: hulk tipp-poliitikuid ja parempoolse maailmavaate Eesti poliitikasse toomine

Aasta varem, 1988. aasta sügisel oli Mart Nutt hakanud pidama sõpradele ja tuttavatele loenguid parempoolsest ehk konservatiivsest maailmavaatest. Tol ajal oli rahvas eriti varmas käima avalikel loengutel ja aruteludel. Ja nagu Sandrak ütleb, siis algse mõtte panigi idanema Nutt. Alla aasta hiljem oli aimata, et mõte on küps, ning see on ka põhjus, miks Sandrak ja Luik Tartu toonases legendaarses õllekeldris Humal otsustasid, et teeme nüüd ära. „Samade mõtetega käis ringi veel terve hulk tegelasi ja seltskond hakkas iseeneslikult kiiresti kogunema. Koos käis ka ju Heinakuu seltskond, kes omakorda muinsuskaitse seltsi klubiga olid regulaarses kontaktis ja mõttevahetuses,“ ütles Sandrak.