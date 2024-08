Venemaa Volgogradi oblastis ründasid droonid ilmselt sõjaväelennuvälja ja puhkes tulekahju

Vene Telegrami kanalid teatavad, et kohalikud elanikud hakkasid sotsiaalmeedias plahvatustest teatama kella poole nelja ajal. Väidetavalt tulistati alla vähemalt kaks drooni.

Telegrami kanal „Baza“ teatas, et üks droon likvideeriti mõne kilomeetri kaugusel lennuväljast ja teise drooni tükid kukkusid olmerajatisele, mis süttis.

Jutt käib Marinovka sõjaväelennuväljast, mis asub Oktjabrski asulas 20 kilomeetri kaugusel Kalatš-na-Donust. Sotsiaalmeedias arvatakse, et sihtmärgiks oli just see.