Harku vallas toimus võimupööre, oravast vallavanem võeti ametist maha

Hiljuti pälvis avalikkuse tähelepanu Harku vallale kuuluva ettevõtte OÜ Strantum juhi ametist mahavõtmine. Umbusaldamise eestvedaja Riho Saksuse (EKRE) sõnul avaldati umbusaldust vallavanemale ja volikogu aseesimehele just selle juhtumi tõttu. „Leiame, et vallavolikogu aseesimehele kehtivad teatud käitumisstandardid ja see stiil, mida Eensalu kasutas, neid norme ei täida,“ sõnas Saksus erakorralisel istungil.

„Hea juht palgatakse selleks, et panna ettevõte kasumlikult tööle ja arenema. Meil paraku Harku vallas - kui mõtleme, et oleme ralliauto, siis sa, Katrin, oled seal piloot. Kahjuks selle piloodirooli ümber on veel inimesi ja ka kaardilugeja kohapeal istub palju inimesi, kes kõik loevad kaarti ühele või teisele poole ja see auto ei sõida otse. Niimoodi edasi minna ei saa ja sellepärast me peame midagi ette võtma ja selle ralliauto jälle normaalselt sõitma panema,“ selgitas Saksus.