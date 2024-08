Tallinn kaotab kahelt linna tuiksoonelt ühissõidukirajad. Abilinnapea Järvan: ühistransport ei kaota sellest, vaid hoopis võidab

Osaliselt tekkis see vajadus Järvani sõnul asjaolust, et Narva maanteel kasutavad ühistranspordirada ka need sõidukid, kes seda tegelikult tegema ei peaks. Ühistranspordirada kasutati selleks, et sõita otse, sest autodele mõeldud sõidurida oli takistatud vasakpööret ootavate liiklejate tõttu. Samuti ei lähtunud parempööret ootavad sõidukid ühistranspordile mõeldud foorist ja takistasid seega ühistranspordi liikumist.