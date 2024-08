„Ta solvas ja alavääristas mind.“ Varro Vooglaid peab Kaja Kallase vastu kohtulahingut

„Sa oled värdjas!“ Varro Vooglaiu sõnutsi olevat inimesed talle Kaja Kallase sõnavõtu pärast just nõnda öelnud ja teda takkapihta ka ähvardanud. Ta nõuab kohtus, et Kaja Kallas oma sõnad tagantjärele ümber lükkaks ja hüvitist maksaks. Kallase advokaadid raiuvad vastu, et nõuded pole absoluutselt põhjendatud.