KAART | Purustatud sillad ja äralõigatud teed. Tuhandeid Vene sõdureid ähvardab Kurski oblastis kotti jäämine

Venelaste kätte jäänud territoorium Seimi jõe ja Ukraina piiri vahel samal ajal üha aheneb. Riigipiir paikneb piirkonnas selliselt, et Ukraina territoorium jääb Vene vägedest niihästi lõunasse kui ka läände. Ida poolt lähenevad Ukraina ründeüksused ning põhja poole saab taanduda vaid pontoonsildade kaudu ja vastase tule all. See tähendab, et piirkond on sisuliselt n-ö katel ehk täielikult ümberpiiratud. Üks ründajate eesmärke on ilmselt kogu selle ala puhvertsooniks muutmine, nii et Ukraina uus kaitseliin jookseks mööda Seimi jõge.