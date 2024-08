Ukraina keelustas Moskva patriarhaadi õigeusukiriku tegevuse

Seaduse järgi on Ukraina territooriumil keelatud selliste välismaiste usuorganisatsioonide tegevus, mis vastavad samaaegselt järgmistele kriteeriumidele:

1) asuvad riigis, mis on kinnitatult Ukraina-vastast relvastatud agressiooni korraldamas või korraldanud ja/või on ajutiselt okupeerinud osa Ukraina territooriumist;

Riigi õigeusklike kirikuks jääb ainuüksi Ukraina Õigeusu Kirik (UÕK), mis loodi 2018. aastal peale Vene invasiooni Krimmi piirkonda Ukrainas. UÕK koosneb eelnevalt MPUÕK-sse kuulunud kogudustest ning on tunnustatud Konstantinoopoli patriarhaadi poolt.

Arvamusküsitlused näitavad, et 82% Ukraina riigi elanikkonnast ei usalda MPUÕK-d ning usaldust kinnitab vaid 8%.

Seadus jõustub 30 päeva pärast vastuvõtmist. Peale seda antakse kirikule üheksa kuud, et kõik juriidilised ja üldised sidemed Moskva patriarhaadiga katkestada.

Eelnevalt on mõned Ukraina omavalitsused keelustanud Moskva patriahraadi kiriku tegevuse oma aladel. Lisaks sellele on kloostreid läbi otsitud ning Moskva patriarhaadiga seotud kiriku munkadel ja preestrid said korralduse lahkuda Kiievi suurkloostri ehk lavra territooriumilt.