Parempoolsetega liitus meestearst ja arstiteadlane Margus Punab

„Parempoolsed on praegusel poliitmaastikul ainuke väärtuspõhine erakond. Meil on valitsuses kolm sotsiaaldemokraatlikku parteid, peale nende jäävad järgi ainult süvenevalt populistlikud erakonnad. Praegused nime poolest parempoolsed erakonnad sobisid mulle 1990. aastatel, aga mitte enam,“ selgitas Punab oma valikut.

Poliitikasse astudes ei plaani Punab jääda erakonna vaikivaks toetajaks, vaid aktiivselt kaasa lüüa. „Minu teemad jäävad ikka samaks – meeste tervis ja meeste roll ühiskonnas. Lisaks on kasvavaks teemaks tervishoiuteenuse kättesaadavuse langus.“

Peale selle tuleb tema sõnul tähelepanu pöörata meeste haridusele. Eesti on jõudnud olukorda, kus haridustaseme soolised erinevused on muutunud oluliseks ühiskonna arengut pärssivaks teguriks. Lahendusi ootab ka perepoliitika, mille kriisi parimaks tunnuseks on sündimuse drastiline langus. Väga helde vanemahüvitis on üks oluline põhjus, miks sooline palgalõhe Eestis nii suur on. „See on selge näide, et lihtsalt raha jagades ei saa nii keerulisi probleeme lahendada,“ märkis Punab.

Punab näeb vajadust sekkuda ka majandusvaldkonnas. „Meie majandus on järjest enam nö toetuspõhine majandus, mitte reaalne majandus,“ tõdes Punab. „Me kogume rohkem makse ja jagame raha toetustena tagasi. See on minu nägemuses ikkagi sügavalt vale tee,“ rõhutas ta.

Parempoolsete juht Lavly Perling kinnitas, et Punabi esile toodud murekohad vajavad lahendamist, neid teemasid on algusest peale tähtsaks pidanud teisedki erakonna liikmed. „Mul on väga hea meel, et Margus Punab otsustas liituda. Tema liitumise põhjused – parempoolne maailmavaade ning soov panustada oma teadmiste ja kogemusega Eesti inimeste tervise ja sündimuse teemadesse – on äärmiselt sümpaatsed. Sellise asjatundja liitumine on oluline nii Parempoolsete, aga usun, et tegelikult kogu Eesti jaoks,“ ütles ta.

Dr Margus Punab on meestearsti eriala rajaja Eestis, Tartu ülikooli kliinikumi all tegutseva meestekliiniku asutaja. Punab on Punase Risti III klassi teenetemärgi kavaler.