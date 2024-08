Siseminister: MPEÕK-i uus nimi oleks eksitav ja poleks seadusega kooskõlas

Läänemets ei ole ise kiriku uue põhikirja versiooniga tutvuda saanud, kui juba uue nime osas tõi ta välja, et sellega tekib probleeme. „Vastavalt Eestis kehtivatele seadustele on nimi eksitav ja oleme ka varasematel siseministeeriumi kohtumistel öelnud, et selline nimekuju võib olla eksitav ja seda ei pruugi olla võimalik suure tõenäosusega registreerida, sest ta võib jätta mulje, et nagu olekski tegemist ainukese õigeusu kirikuga Eestis,“ ütles ta.