ASUS tutvustab uhiuut tehisintellektil töötavat Copilot+ arvutit Zenbook S 16

AI väga mobiilsetele: ASUS Zenbook S 16 (UM5606)

Kvaliteetne ASUS Zenbook S 16, mis ühendab endas kunsti ja tehnoloogiat, on õhuke ja ülikerge kaasaskantav arvuti, mis on vaid 1,1 cm paks ja kaalub 1,5 kg. See on meisterlikkuse tipptase, mis hoolimata oma ülimalt peenest disainist suudab pakkuda kuni 28 W TDP-d ja 50 TOPS-i NPU-st oma suurepärase AMD Ryzen AI 9 HX 370 protsessoriga. Seda toetab täiustatud 3D aurukambri jahutussüsteem, mis on niisuguses õhukeses seadmes ainulaadne ning võimeline ülimalt vaikseks <25 dB jahutamiseks. CNC-toodetud klaviatuurialas tagab uudne geomeetriline võredisain maksimaalse õhuvoolu, vähendades samal ajal tolmu sissepääsu.

Täismetallist raamil on väliskate, mis on valmistatud Ceraluminum™-ist — meie eksklusiivsest uuest materjalist, mis ühendab keraamika ilu ja tunnetuse alumiiniumi tugevusega. Ceraluminum on vastupidav ning alumiiniumiga võrreldes meeldivalt soe ja taktiilne. Seade on saadaval elegantses Scandinavian White või peenes Zumaia Gray toonis.

Varustatud ülitõhusa 78 Wh aku ja täieliku sisend-väljundportide valikuga — muu hulgas kaks USB4®, USB 3.2 A-tüüp, HDMI®, helipistik ja SD-kaardi lugeja — on liikvel olles alati tagatud sujuv ühenduvus.

Kasutajad saavad valmistuda välkkiireteks reaktsioonideks kuni 2 TB PCIe® 4.0 x4 SSD-ga ja kuni 32 GB LPDDR5x RAM-iga. Immersiivne 16-tolline 3K 16:10 paneel 120 Hz värskendussagedusega, NanoEdge’i raamidega ja 90% ekraani-korpuse suhtega pakub kodukino tasemel visuaale. TÜV poolt sertifitseeritud, madala sinise valguse ja värelusvaba tehnoloogiaga tagab see silmadele ka kõrgeima kaitsetaseme. Kuue kõlariga helisüsteemiga — mis on sellises kompaktses seadmes enneolematu — pakub sülearvuti kinotasemel heli ning AI mürasummutus täiustatud konverentsikõnede jaoks tagab, et kõned on selged ning ümbritsev maailm ei häiri teid. FHD AiSense’i infrapunakaamera toetab tehisintellekti efekte, samas kui Dolby Atmos pakub mitmemõõtmelist heli. 40% suurema 16:10 puuteplaadiga, mis toetab nutikaid žeste hõlpsaks navigeerimiseks ja juhtimiseks, on kasutajakogemus veelgi parem.