Arukülas tapetud pensionär oli püüdnud rünnaku eest põgeneda, kuid komistanud

Nüüd tapmises kahtlustatavana vahi all olev Haiden Pajuste enese sõnul vabaduses väga alkoholi ei tarvitanudki. „Mitte palju. Kunagi ei jäänud purju,“ vastas ta kohtuniku küsimusele, kui palju ta alkoholi armastas. Kui jõi, siis enamasti pensionipäeval. „Iga kuu reedel käisin pensi järgi. Ja nüüd on see inimene surnud, sellepärast pandi mind siia istuma,“ ütles Pajuste.