Dmitri Medvedev: enam ei ole mingeid läbirääkimisi vaenlase täieliku purustamiseni

„Minu arvates oli viimasel ajal, olgugi et teoreetiliselt, olemas üks oht – läbirääkimiste lõks, kuhu meie riik oleks võinud teatud asjaolude kokkusattumisel langeda. Nimelt varased ebavajalikud rahuläbirääkimised, mida pakkus rahvusvaheline kogukond ja mida Kiievi režiimile peale suruti. Ebaselgete perspektiivide ja tagajärgedega,“ kirjutas Medvedev täna Telegramis, vahendab Interfax.

„Mitte kellegi volitatud vahendajate tühine loba suurepärase rahu teemal on lõppenud. Nüüd saavad kõik kõigest aru, olgugi, et ei ütle kuuldavalt. Saavad aru, et enam ei ole mingeid läbirääkimisi kuni vaenlase täieliku purustamiseni!“ teatas Medvedev.