VIDEO | Barack Obama: me oleme Trumpi filmi varem näinud ja teame, et järg on tavaliselt halvem

„Meil ei ole vaja veel nelja aastat kelkimist ja prohmakaid ja kaost. Me oleme seda filmi varem näinud ja me kõik teame, et järg on tavaliselt halvem. Ameerika on valmis uueks peatükiks. Ameerika on valmis paremaks looks. Me oleme valmis president Kamala Harriseks,“ ütles Barack Obama oma 34-minutises kõnes.

Barack Obama nimetas Trumpi „78-aastaseks miljardäriks, kes ei ole lõpetanud vingumist oma probleemide üle alates sellest, kui sõitis üheksa aastat tagasi selle kuldse eskalaatoriga alla“. Obama sõnul ei saa aga ka demokraadid enesega rahulolusse langeda ja peavad paika panema visiooni tulevikuks.

„Meie töö on veenda inimesi, et demokraatia võib päriselt ära tasuda. Ja seda tehes, ei saa me osutada ainult sellele, mida oleme juba saavutanud. Me ei saa toetuda ainult ideedele minevikust. Me peame kaardistama uue tee edasi, et seista vastamisi tänase päeva väljakutsetega. Ja Kamala mõistab seda,“ ütles Obama.

Michelle Obama märkis, et lootus on Harrise kandideerimisega naasmas, aga õhutas demokraate tööd tegema.

„Me peame meeles pidama, mida Kamala ema talle ütles: ära ainult istu ja kurda – tee midagi,“ ütles Michelle Obama. „Nii et kui nad tema kohta valetavad ja seda nad teevad, peame me midagi tegema. Kui me näeme halba küsitlust ja me näeme, peame me telefoni kõrvale panema ja midagi tegema.“