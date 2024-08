Tallinna linn paigaldas Ingliranda uued ujumise eest hoiatavad märgid

„Ehkki ujumist tungivalt mittesoovitavad sildid olid rannas ka varem, olid inimesed paratamatult nendega ajapikku ära harjunud ning ei pannud neid enam tähele. Nii terviseamet kui ka kesklinna valitsus pidasid vajalikuks märke uuendada ning paigaldada need sellistesse kohtadesse, kus need inimestele märkamatuks ei jääks. Samuti annavad märgid selge teadmise, miks vette minna ei tohiks – see on ohtlik tervisele,“ selgitas kesklinna vanem Sander Andla.