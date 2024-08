Tallinna liinibusside elektroonilised infotablood ei toimi rikke tõttu. TLT: olukorra lahendamisega tegeletakse

Kui tavaliselt kasutatakse rikete ajal paberkujul numbreid bussi eesosas, siis täna hommikul seda kõikidel bussidel näha ei olnud.

Inimesed astusid pealtnäha pimesi bussi, lootes, et see viib õigesse kohta. Osades peatustes olid inimesed väga kahtleval seisukohal, kas minna bussile või mitte – vaadati nõutute silmadega ringi, et leida mingisuguseid viitasid.

Delfile teadaolevalt toimisid hommikul vanemate busside tablood.

TLT: probleemiga tegeletakse

TLT tehnikadirektor Toomas Hirve rääkis Delfile, et tegemist on Thorebi infosüsteemi rikkega. AB Thoreb on firma, mis pakub Tallinna linnale teenust.

„Vigu püütakse kõrvaldada, kuid neid esineb aeg-ajalt jätkuvalt ning on seotud liinimuudatuste sisestamisega süsteemi,“ selgitas Hirve. 1. detsembril jõustub tema sõnul ka uus hange, mille järel loodetakse olukorra paranemisele.

Thoreb tegeleb Hirve sõnul praegugi olukorra lahendamisega. „TLT on inimeste teavitamiseks pannud ajutiselt bussidele trükitud liininumbrid,“ ütles ta.

Delfile teadaolevalt on linnapildis näha, et pooltel bussidel on saadud tablood toimima, kuid endiselt on busse, millel on kuvatud ikka veel „AS Tallinna Linnatransport“ või ainult sõidusuunda ilma bussi numbrita.