Erakondade reitingud: Isamaa on mõnevõrra toetust kaotanud ning EKRE kasvatanud

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase viie nädalaga langenud 2,6 protsendipunkti võrra. Teisel ja kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Reformierakond, kelle toetus on võrdne. Sotsiaaldemokraatide tõus on viimaste tulemuste põhjal peatunud. Isamaa edu kahe järgneva erakonna ees on 10,9 protsendipunkti