VIDEO | Andrus Ansip: ma usun, et aplaus uuele valitsusele veel tuleb

„Olen presidendiga täiesti nõus, et inimesed on nõus meelsamini makse maksma, kui nad teavad, kuhu raha kulutatakse. See on ühe toimiva demokraatliku riigi alus,“ ütles Ansip täna Kadrioru roosiaias pidulikul vastuvõtul.

Ansip meenutas enam kui 20 aasta tagust aega, kui ta oli Tartu linnapea ja külastas Pihkva linna Venemaal.

„Ma mäletan, et Pihkva linnapea näitas üht vastvalminud hoonet ja ütles, et see on meil uus haigla, selle kinkis meile president Putin. Mina ütlesin, et kuidas tema sai kinkida, see on ju maksumaksja raha, mille eest see on ehitatud - see on teie oma raha, mille eest haigla on valminud. Aga nendel oli ikka tunne, et see on kingitus,“ rääkis Ansip.

„Ma arvan, et Eesti inimesed on demokraatiaga harjunud ja demokraatias on ikka nii, et iga inimene maksab makse, ta taob rusikaga omale rinda ja ütleb: ma olen aus maksumaksja, mina olen maksnud sellele riigile ja ma tahan teada, kuhu see riik minu raha kasutab. Ja see on täiesti loomulik. Aga kui valitsejad kaugenevad rahvast sedavõrd, et rahvas hakkab pidama iga valminud hoonet või teejuppi valitseja kingituseks, on midagi väga valesti. Õnneks Eestis nii ei ole.“

Ansip, kes oli teravalt kriitiline endise, peaminister Kaja Kallase valitsuse suhtes, peab uue, Kristen Michali juhitava valitsuse suunda õigeks. „Teod seisavad alles ees,“ märkis Ansip. „Ma arvan, et praegune valitsus on õigel teel. See, et aplausi sellele valitsusele ei ole veel järgnenud, on sellepärast et tegude jaoks on veel olnud liiga vähe aega. Aga ma usun, et see aplaus tuleb.“

Mida Ansip uuele valitsusele soovitab, vaata loo päises olevast videost!