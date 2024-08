VIDEO | „Lõpetame need tegevused lihtsalt ära!“ Kersti Kaljulaid andis valitsusele soovituse

Kaljulaid tunnistas, et temagi pani president Alar Karise kõnes tähele tõdemust, et on ohtlik areng, kui inimesed tajuvad valitsust vaenlasena, kes kurnab rahvast maksutõusudega.

„Tõepoolest, ma olen isegi mõelnud, et kui ma tean, et mu enammakstud maks läheb kaitsekuludeks või õpetajate palkadeks, siis on see mulle vastuvõetav. Aga kui ma näen, et endiselt teeme riigina tööd selleks, et jagada näiteks ahjutoetust ja seal on palju ametnikke...“ ütles Kaljulaid Kadrioru roosiaias pidulikul vastuvõtul.

Ta meenutas 25 aasta tagust aega, kui Eesti riik tegi oma esimest säästueelarvet. „Ma mäletan täpselt, et haridusministeeriumis oli tollal 150 ametnikku ja mul ei olnud toona tunnet, et riik on näiteks haridussfääris vähe juhitud,“ märkis Kaljulaid. „Täna ei ole meil ministeeriumis ametnikke väga palju rohkem, neid on seal endiselt alla 200, aga meil on terve Harno (haridus- ja noorteamet -toim), kus on sadade kaupa inimesi. Ehk et minu soovitus valitsusele on, et lõpetame mingisugused tegevused, milleta me saime varem hakkama.“

„Lõpetame need tegevused lihtsalt ära, mitte ärme vähenda kõiki asju 5-10%,“ soovitas Kaljulaid.

Ta tõi ka välja, et ettevõtjad ei taha maksta rohkem maksta. „Ma arvan, et nad oleks päris nõus, kui me ei teeks sellisel juhul ettevõtjatele reise, kus EAS viib nad käe kõrval mõningase hinnasoodustusega kuskile kaugele maale kontakte otsima,“ pakkus Kaljulaid. „Jürgen Ligi teab seda kõike. Ja ma väga usun, et Jürgen Ligi suudab ka valitsust siin vajalikult nõustada. Nii et küll me saame hakkama.“

