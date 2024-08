VIDEO | Jürgen Ligi: meil ei ole vaja radikaalset pööret

„Mina arvan, et see, mis meid toonud on siia, viib meid ka edasi. Ja see on väga tugev vabaduse aade ning meie ratsionaalsed otsused,“ ütles Ligi Kadrioru roosiaias pidulikul vastuvõtul. „Kõik ei sõltu meist. Aga see jutt, nagu me sörgiks kogu aeg kellelgi sabas või oleksime mingis mõttes maailma või Euroopa viimane, need totrad loosungid tuleks ära jätta.“