FOTOD | „Sellega pidanuks juba ammu tegelema.“ Kakumäe tipp muutub aina varisemisohtlikumaks

„Täna ta tõenäoliselt veel ohtlik ei ole, aga seda teab paremini Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet (keko). Peale vaadates on aga selge, et kui see jätkub, siis on ainult aja küsimus, millal see tee sinna merre kaob,“ lausus Haabersti linnaosavanema asetäitja ja Kakumäe põliselanik Rain Veetõusme.